Bombeiro José Fonte em exibição sem chama frente à Espanha

José Fonte em ação no particular com a Espanha

Confira a apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores da seleção portuguesa no particular com a Espanha, que terminou empatado sem golos.

Rui Patrício 6

Calafrio nos primeiros minutos e, depois, teve pouco trabalho. Ainda assim, não se livrou de novo susto na segunda parte, com Sarabia a falhar em zona privilegiada. Decisivo aos 88", com uma estirada que manteve o nulo.



Nélson Semedo 5

Espanha tentou canalizar os ataques pela sua zona de jurisdição e foi daí que surgiu o perigo. Tentou deixar marca no ataque, denotando vontade de mostrar serviço.



Pepe 6

De regresso à parceria com Fonte, quis lançar jogo a partir de trás. Com a calma do costume, travou as intenções adversárias.



Raphael Guerreiro 5

Mais contido do que é hábito, não permitiu grandes veleidades ao veloz FerránTorres. Mas Llorente apareceu por ali muitas vezes. Acerto no passe.



Danilo 5

O jogo não lhe passou pelos pés e sentiu dificuldades em travar o futebol tricotado do "miolo" espanhol. Desceu para central na segunda parte e simplificou processos.



Sérgio Oliveira 4

Não dispôs de oportunidades para "empurrar" a equipa para o ataque. Pouco acutilante com a bola nos pés.



Renato Sanches 5

Se foi dos primeiros a tentar puxar os colegas para a frente, acabou por complicar o que era simples e esteve sempre muito "pegado" com os adversários. Saiu na altura certa, aos 70".

João Félix 4

Desinspirado, sentiu sempre dificuldades para dar o rumo certo à bola. Substituído com naturalidade ao intervalo.



Cristiano Ronaldo 5

Depois de uma primeira parte sem bola, melhorou no segundo tempo e juntou um par de boas decisões a um cabeceamento que fez tremer o estádio. Porém, deixou fugir uma oportunidade de ouro aos 82".



Diogo Jota 5

Um poço de vontade, a aguentar as cargas dos adversários e a tentar abrir espaços na frente. Caiu de rendimento na segunda parte.



Pedro Gonçalves 5

Num jogo que pedia a faísca da criatividade, estreou-se com boas intenções, mas não conseguiu fazer a diferença. Nunca descurou a missão defensiva.



William Carvalho 5

Deu clarividência ao meio-campo português quando entrou, mas notou-se alguma falta de ritmo.



Bruno Fernandes 6

Levou boas ideias para o campo e, da sua imaginação, saiu um par de lances interessantes.



Palhinha 5

Chamado para dar estabilidade, não se distraiu.



Rafa 4

20 minutos sem grande chama.



Nuno Mendes 5

Em pouco tempo, isolou Ronaldo com um passe de morte.