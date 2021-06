Autoridades dinamarquesas renovam apelo a testagem de espectadores

Pedido deve-se ao aumento de três para nove infetados com a variante Delta do novo coronavírus entre os adeptos da Dinamarca que assistiram, em 17 de junho, ao jogo com a Bélgica,

As autoridades de saúde da Dinamarca renovaram, esta sexta-feira, o apelo à testagem à covid-19 aos espectadores dinamarqueses dos jogos entre a seleção escandinava e as congéneres da Bélgica e da Rússia, para o Euro'2020 de futebol, após o anúncio de novas infeções.

O pedido acontece na sequência do aumento de três para nove infetados com a variante Delta do novo coronavírus entre os adeptos que assistiram, em 17 de junho, ao jogo com a Bélgica, que no domingo defronta Portugal nos oitavos de final do Euro, e a deteção de quatro casos entre pessoas que marcaram presença no jogo com a Rússia, disputado na segunda-feira.

"É recomendado que todos os espectadores que estiveram no setor B do estádio Parken, em Copenhaga, a assistir ao jogo contra a Rússia, no dia 21, façam um teste PCR", aconselhou a Agência para a Segurança do Doente dinamarquesa na rede social Twitter.

A diretora da Agência para a Segurança do Doente, Anete Lykke Petri, garante que as autoridades de saúde sempre "estiveram prontas para lidar com casos isolados de infeção relacionados com o Euro'2020" de futebol.

