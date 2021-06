Atenção Portugal: Hungria com onze de gala e destaca jogador... que não é Ronaldo

Marco Rossi revelou que a equipa lançada esta terça-feira com a Irlanda será a mesma do jogo com Portugal.

Ainda à procura do melhor onze para o jogo de estreia do próximo dia 15 frente a Portugal, a Hungria deixou-se de experiências após o particular com o Chipre - que venceu por 1-0 - e vai lançar a sua equipa mais forte no duelo desta terça-feira frente à República da Irlanda, o último antes dos jogos a "doer" do Europeu"2020.

A garantia foi dada em conferência de Imprensa pelo selecionador Marco Rossi. "Talvez faça apenas uma alteração em relação à equipa que tenho pensada para enfrentar Portugal porque o Sallai tem sentido alguma fadiga. De resto quero ver os habituais titulares em ação, após ter testado os outros jogadores frente ao Chipre", revelou o selecionador da Hungria, que vai continuar a apostar no jovem Schafer, médio que atua no futebol eslovaco e que marcou o golo da vitória frente aos cipriotas, no lugar habitualmente ocupado pelo lesionado Szoboszlai.



Bernardo Silva também impõe respeito

Cristiano Ronaldo costuma ser o centro das atenções dos adversários de Portugal, mas Marco Rossi destacou outro jogador ao falar do primeiro rival no Europeu. "Temos de ser sólidos e taticamente perfeitos para travar os adversários do nosso grupo. Isso seria válido para qualquer equipa, porque não é fácil para ninguém travar um jogador como Bernardo Silva. Temos de ser humildes e aproveitar as poucas oportunidades que vamos ter. É esta a nossa realidade. Sabemos que podemos surpreender os nossos rivais, mas precisamos de um jogo perfeito e de uma pitada de sorte", sublinhou Marco Rossi.