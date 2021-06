As hipóteses de Portugal continuar no Euro'2020. Confira as contas atualizadas

As contas de Portugal para seguir no Euro'2020. Confira as contas atualizadas

A uma jornada do fim da fase de grupos do Euro'2020, Portugal é terceiro classificado no Grupo F. Perante a classificação e a faltar um jogo, que contas se podem fazer? Eis as contas atualizadas depois do ponto final no grupo A com os jogos Itália-País de Gales e Suíça-Turquia

Um dado simples: se Portugal vencer a França na quarta-feira garante desde logo um lugar nos oitavos de final do Europeu de 2020. A única dúvida: se como primeiro ou segundo classificado, dependendo do que suceder no jogo da Alemanha com a Hungria, que também começa às 20h00.

Agora, as outras contas. E se a Seleção Nacional não derrotar a França? Vamos então aos cenários, sendo verdade que mesmo perdendo Portugal pode acabar nos oitavos de final como um dos melhores terceiros classificados, contas que Portugal pode fazer antes do pontapé de saída do último jogo.

Vejamos os cenários

Cenário simples: Portugal vence a França e segue para os oitavos de final como primeiro ou segundo classificado do grupo F. Mais simples, não há.

Cenário que exige contas: Portugal e França empatam. Pode bastar, porque esse ponto pode ser suficiente para Portugal ser segundo classificado no grupo F ou um dos quatro melhores terceiros classificados. Só com o decorrer dos jogos dos outros grupos, ao longo da semana, a Seleção Nacional saberá se o empate é suficiente.

Cenário mais complicado, mas possível: Portugal perde com a França. Mas, mesmo assim segue para os oitavos. Como? A Hungria não vencer a Alemanha. E depois, fazer as contas e ver se Portugal é um dos quatro melhores terceiros classificados. Como em 2016.

O ranking dos terceiros colocados atualizado após a conclusão do grupo A

Suíça assume liderança do ranking dos melhores terceiros. Com a vitória frente à Turquia, os helvéticos passaram a ser os melhores terceiros classificados com um jogo a mais do que toda a concorrência. No entanto, a diferença de golos negativa de Seferovic e companhia representa um sério "handicap" na luta pelo apuramento.

1. Suíça 4 pontos/3 jogos (4 GM/5 GS; -1)

2. PORTUGAL 3/2 jogos (5/4; +1)

3. Áustria, 3/2 (3/3; 0)

4. Finlândia, 3/2 (1/1; 0)

5. Espanha, 2/2 (1/1; 0)

6. Croácia, 1/2 (1/2; -1)