As contas após o fecho do grupo A: empate chega a Portugal para seguir no Euro'2020

Contas feitas, Portugal, com um empate e os tais quatro pontos com saldo positivo de um golo, termina sempre como um dos quatro melhores terceiros

Com os resultados verificados este domingo no Grupo A, Portugal passou a ter a certeza que um empate diante da França será suficiente para se apurar para os oitavos de final do Campeonato da Europa.

Isto porque, se tal ocorrer, Portugal, na pior das hipóteses, ficará na terceira posição do Grupo F, com um saldo positivo de um golo, tal como neste momento se verifica.

Ora, no grupo A, a Itália bateu o País de Gales por 1-0 e a Suíça derrotou a Turquia por 3-1, o que deixou os suíços na terceira posição com quatro pontos, mas com saldo negativo de um golo.

Também relevante para estas contas é a classificação atual do Grupo C, liderado pela Holanda com seis pontos, seguindo-se Áustria (3-3 em golos) e Ucrânia (4-4 em golos) com três e, por fim, a Macedónia do Norte com zero. Isto significa que, neste grupo, pode haver um terceiro classificado com quatro pontos, mas com saldo nulo de golos.

Contas feitas, Portugal, com um empate e os tais quatro pontos com saldo positivo de um golo, termina sempre como um dos quatro melhores terceiros, uma vez que, pelo menos, terá sempre atrás de si os terceiros classificados do grupo A e do grupo C.