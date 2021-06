"Alterações? Se pensássemos só no adversário éramos uma equipa pequenina..."

Declarações de Fernando Santos em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com a Bélgica, a contar para os oitavos de final do Euro'2020, agendado para as 20h00 de domingo.

Já pode dizer se vai fazer alterações? "Temos de manter os nossos princípios. Se fizermos alterações na equipa, como fizemos no último jogo, é porque entendemos que naquele jogo e nas características que queríamos jogar, nós - não [pensar] só no adversário, porque se assim fosse então éramos uma equipa pequenina -, entendi que devíamos refrescar a zona central do campo, com a entrada do João [Moutinho] e do Renato [Sanches], amanhã vamos ver. A equipa descansou nestes quatro dias, vamos ter hoje o último treino, não sabemos o que pode acontecer e amanhã lá decidiremos quem são os 11 que vão para o campo, como podiam ir os outros, com a minha confiança absoluta neles."

Desafio mais próximo daquilo que foi com a Alemanha e não tanto do que foi com a França? "A minha expectativa é que joguem a três no meio-campo, e a ser assim seria até mais próximo daquilo que foi o posicionamento estratégico da Hungria. A Hungria utilizou as linhas mais recuadas, procurou mais contra-ataque, a Bélgica não tanto, mas em termos de posicionamento sim. Quando jogam a três, Lukaku joga como um pivot central. A Alemanha jogava com os três muito móveis, em termos de configuração do jogo é muito diferente. Quando joga mais aberto, entre lateral e central, pede mais a profundidade. Isso colocou-nos a Alemanha e a Hungria, dois laterais projetados. Compete-nos defender bem, estarmos ao nível que estivemos com França e Hungria, em termos de não dar espaços, não deixar pensar o adversário. Temos muita qualidade com bola para criar situações de golo. A Bélgica tem sete golos marcados mas Portugal também tem sete golos marcados num grupo muito forte, Portugal tem condições para criar e fazer golos."