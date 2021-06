"Alemanha tem dois 'violinos', mas falta um 'tambor', como Portugal tem em Danilo e William"

Carlos Lela, diretor desportivo do Arminia Bielefeld, traçou o perfil da seleção da Alemanha e apontou para uma possível debilidade a ser explorada por Portugal. Danilo e William são "tambores" elogiados

Portugal soma já 21 anos sem triunfar sobre a Alemanha - a última vitória data do Euro"2000, no jogo do icónico "hat-trick" de Sérgio Conceição - e os encontros com os germânicos em grandes competições não têm terminado de forma feliz para as Quinas. Porém, no sábado, em Munique a história pode ser diferente. É essa a crença de Carlos Leal, português que vive na Alemanha há 47 anos e é profundo conhecedor do futebol local.

Ou não fosse diretor desportivo do Arminia Bielefeld, clube da exigente Bundesliga. "Depois do jogo com a Hungria, vai ser um alívio para Portugal", refere o dirigente a O JOGO. Quer porque a "Mannschaft" jogará pressionada pela derrota contra França (0-1), na primeira jornada do grupo F do Europeu, quer porque os jogadores mais criativos do esquadrão luso poderão dispor de mais espaço para brilhar e dar asas à imaginação.