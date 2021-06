Alemanha fez Portugal regressar a Lviv, 13 jogos depois

A série de invencibilidade começou em 13 de junho de 2012, com um 3-2 à Dinamarca, garantido com um golo de Silvestre Varela, aos 87 minutos, depois de desperdiçada uma vantagem de dois tentos, e prosseguiu com um 2-1 aos Países Baixos.

Portugal falhou o 13.º jogo consecutivo sem perder em fases finais do Europeu, ao perder por 4-2 com a Alemanha, precisamente a última equipa que tinha batido o conjunto das quinas, em 2012.



Depois de ser "massacrada" nos primeiros 10 minutos, a formação portuguesa ainda abriu o marcador, por Cristiano Ronaldo, aos 15 minutos, mas dois autogolos, de Rúben Dias e Raphaël Guerreiro, e tentos de Kai Havertz e Robin Gosens, deram a volta ao jogo, já de nada valendo o tento final de Diogo Jota, aos 67.

Desta forma, Portugal sofreu a primeira derrota em Europeus desde o jogo de abertura do Europeu de 2012, disputado na Polónia e na Ucrânia.

Na cidade ucraniana de Lviv, em 09 de junho de 2012, a formação germânica, já então comandada por Joachim Löw, que se despedirá após o Euro'2020, impôs-se por 1-0, graças a um golo do ponta de lança Mario Gómez, aos 72 minutos.

Depois desse desaire, Portugal não mais tinha perdido, tendo chegado hoje à Allianz Arena com uma série de 12 jogos consecutivos sem perder - sete vitórias e cinco empates.

Cristiano Ronaldo "bisou" face aos holandeses e, nos "quartos" derrotou a República Checa (1-0), para, nas "meias", ficar em "branco", como Portugal, no embate com a Espanha, que, após 120 minutos sem golos, prevaleceu nos penáltis (4-2).

No Euro'2016, Portugal adicionou três igualdades na fase de grupos: 1-1 com a Islândia, com Nani a inaugurar o marcador, 0-0 com a Áustria, com Ronaldo a falhar um penálti, e 3-3 face à Hungria, com um tento de Nani e dois de Ronaldo, num jogo que os magiares lideraram por 1-0, 2-1 e 3-2.

Nos "oitavos", Ricardo Quaresma eliminou a Croácia no tempo extra (1-0), nos "quartos", Portugal ganhou a "lotaria" (5-3), depois de Renato Sanches "anular" o tento de Robert Lewandowski, e, nas "meias", Ronaldo e Nani voltaram a aparecer face ao País de Gales (2-0), antes de Éder decidir a final com a França.

Já no Euro'2020, Portugal começou com um 3-0 à Hungria, selado com golos "tardios" de Raphaël Guerreiro e Ronaldo (dois), todos com selo Rafa, mas, hoje, a Alemanha voltou a ser imensamente superior á seleção lusa e acabou com a invencibilidade.