Alarme na seleção francesa, adversária de Portugal: Benzema lesiona-se

Avançado francês saiu lesionado ainda na primeira parte do jogo de preparação com a Bulgária.

Karim Benzema é motivo de alarme na seleção francesa a poucos dias do arranque do Europeu. Esta terça-feira, no jogo de preparação com a Bulgária, o avançado do Real Madrid foi substituído aos 41 minutos, por Olivier Giroud, depois de se sentar no relvado com queixas no joelho direito.

Benzema foi tratado já no banco de suplentes e, agora, surgem vários pontos de interrogação em redor do estado do goleador para o primeiro encontro de França no Euro, marcado para dia 15, frente à Alemanha.

Aquando da substituição de Benzema, França vencia por 1-0, graças a um golo de Griezmann.

Os comandados de Didier Deschamps têm encontro marcado com Portugal para o dia 23 de junho, em Budapeste, na terceira jornada do grupo F.