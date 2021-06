Adepto italiano acerta em cheio no prognóstico para o Turquia-Itália. Até no autogolo...

Espécie de proeza digital valeu-lhe um reconhecimento público, após a realização do embate relativo ao grupo A, por parte da UEFA

Nove horas e meia antes do pontapé inicial do Europeu, dado no jogo entre Itália e Turquia, realizado no Olímpico de Roma, um adepto azzurri previu (e adivinhou), numa espécie de 'quizz' da UEFA, o resultado final e até os marcadores do duelo do grupo A.

Previsto e... ocorrido. A seleção de Mancini subjugou a congénere turca por 3-0 e os golos transalpinos foram apontados por Demiral, na própria baliza, Immobile e Insigne, todos na segunda parte. O adepto azzurri apenas não acertou na ordem...

O notável acerto do palpite feito muito antecipadamente ao desafio mereceu, pouco depois da Itália defrontar a Turquia, um reconhecimento público por parte da UEFA. "Bravo, VaneJuice [aplausos]. Claramente um mestre no 'UEFA Predictor'", pode ler-se.

O espantoso feito do adepto azzurri originou, entretanto, a criação de vários perfis falsos com a sua identidade, o que motivou uma defesa feita pelo próprio: "Não sou um um expert em futebol, apenas tive sorte", referiu no Twitter.