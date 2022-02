Zidane terá um primeiro pedido se for treinador do PSG: Cristiano Ronaldo

Treinador francês tem sido associado ao PSG e em Inglaterra indicam que tem um reforço na lista.

Zinedine Zidane continua a ser apontado como sucessor de Mauricio Pochettino no PSG na próxima temporada e agora com Cristiano Ronaldo na conversa. Segundo escreve o jornal britânico "Mirror", o treinador francês, livre no mercado, tem um primeiro pedido aos responsáveis parisienses: Cristiano Ronaldo.

Zidane conhece bem o craque português, com quem trabalhou no Real Madrid. Ronaldo tem contrato com o Manchester United até 2023, mas uma possível saída no próximo verão é uma hipótese que tem sido alimentada pela imprensa britânica, inclusive já com um eventual sucessor.

Pochettino, por seu lado, tem sido associado ao Manchester United.