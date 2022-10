Yorke e uma conversa com Ronaldo: "United pagava-me cinco milhões para estar calado"

Antigo avançado do clube inglês lembra uma conversa ocorrida com o craque português.

Dwight Yorke, antigo avançado do Manchester United, contou ao portal "The United Stand", que etve uma conversa com Cristiano Ronaldo há seis meses e que a mesma se traduziu em revelações importantes por parte do craque português.

Yorke, que foi inernacional por Trindade e Tobago, não entrou em detalhes, mas vincou: "Na conversa que tive com ele, obtive tantas informações que, se eu revelasse algumas das coisas que ele me disse, acho que o Manchester United provavelmente pagar-me-ia cinco milhões de libras [quase 5,8 milhões de euros no câmbio atual] para ficar calado", afirmou.

Além do Manchester United, onde foi campeão europeu com Ferguson ao leme, Yorke passou por Aston Villa, Blackburn Rovers, Birmingham City, Sydney FC e Sunderland.