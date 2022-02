"Vou falar com Ronaldo. Quando se mudou do Real Madrid disse-me uns meses antes"

Khabib Nurmagomedov, antigo lutador russo de UFC, quer que amigo continue em Old Trafford, mas não coloca de parte uma saída

Num ano que está a correr mal do ponto de vista coletivo e individual, são já várias as notícias que apontam Cristiano Ronaldo a uma saída do Manchester United. Khabib Nurmagomedov, antiga estrela da UFC, recordou conversas do passado e prometeu questionar o português sobre o seu futuro.

"Vou falar com ele. Quando se mudou do Real Madrid disse-me uns meses antes, tal como sucedeu quando foi da Juventus para o Manchester United. Por isso vou perguntar-lhe... Não é para me gabar, não é para dar à imprensa, não sou um tipo da Sky Sports ou algo do género... Mas vou perguntar-lhe. Honestamente, quero que ele fique", afirmou, em declarações à Sky Sports.

Cristiano Ronaldo está a viver uma das maiores secas de golos dos últimos anos. O internacional português não marca desde 30 de dezembro e, entretanto, o Manchester United já caiu para o quinto lugar da Premier League.