Volta o pesadelo português: os números de Cristiano Ronaldo contra o Atlético de Madrid

Jogador do Manchester United tem sido um dos grandes carrascos dos colchoneros

Sendo uma das figuras maiores da história do Real Madrid, Cristiano Ronaldo transformou-se ao longo dos anos num dos grandes carrascos do Atlético, o grande rival da capital espanhola. Numa altura em que o Manchester United se prepara para defrontar os colchoneros na Champions, importa recordar os números que são particularmente duros para o conjunto de Simeone.

Ao todo, o português contabiliza 25 golos em 35 jogos, 10 dos quais na condição de visitante, primeiro no Vicente Calderón, depois no Wanda Metropolitano. É verdade que Ronaldo não faturou em 10 das 15 visitas, ficando em branco nas quatro últimas, ficando ainda bem à vista a crescente hostilidade entre jogador e adeptos adversários. Ainda assim, CR7 fez dois hat trick´s, no campeonato, um bis na Taça do Rei e mais um tento no campeonato.

Se analisarmos os números apenas na Liga dos Campeões, aí Ronaldo brilha, é certo, muito em alguns casos, sendo decisivo em várias eliminatórias, mas mais nos jogos em casa. Na meia-final de 2017 e nos oitavos de 2019, Ronaldo chegou ao hat-trick, sendo elemento fundamental para as passagens de Real Madrid e Juventus, respetivamente.

Com o Manchester United, curiosamente, Cristiano Ronaldo ainda não defrontou em qualquer ocasião o Atlético de Madrid.