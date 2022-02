"Vi Ronaldo pela primeira vez no Sporting. Tem ainda mais vontade agora do que na altura"

Luiz Felipe Scolari concedeu uma entrevista ao diário britânico Daily Mail, na qual Cristiano Ronaldo foi um dos temas fortes. O antigo selecionador português recordou o dia em que teve de informar o craque da morte do pai, mas também destacou toda a capacidade do atual jogador do Manchester United.

"É uma máquina de fazer golos. Uma pessoa fantástica. Vi-o pela primeira vez no Sporting, em 2003, e tem mais vontade agora do que na altura. É uma grande pessoa. Muitas vezes não vemos a boa pessoa que é fora do campo. Fico muito contente que continue ao mais alto nível ainda", afirmou.

Scolari apontou à dedicação de Ronaldo. "Pode não ser o que tem mais talento. Quando pensas em talento, não é em Cristiano que pensas em primeiro lugar. Foi a dedicação que o converteu naquilo que é hoje em dia", apontou.