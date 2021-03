"Van Nistelrooy magoou Ronaldo no tendão de Aquiles, então acertei-lhe"

Rio Ferdinand recordou episódio num treino do Manchester United.

Os episódios de maior dureza entre Ruud van Nistelrooy e um jovem Cristiano Ronaldo nos treinos do Manchester United não são propriamente uma novidade, mas, agora, Rio Ferdinand, antigo defesa dos "red devils", recordou o dia em que golpeou o ex-avançado holandês para defender o dianteiro luso.

"Foi um ano muito louco no Manchester United, o ambiente nos treinos podia aquecer num abrir e fechar de olhos. Havia sempre muita testosterona no ar, penso que era assim em todos os clubes. Eu não era muito dado a discussões, mas passava a maior parte dos treinos aos gritos", começou por relatar Ferdinand, em entrevista ao canal de YouTube "Vibe with Five".

"Houve um episódio com Van Nistelrooy. Golpeou Cristiano Ronaldo um par de vezes e magoou-o no tendão de Aquiles. Quando o Ruud tinha a bola, corri na direção dele e acertei-lhe com força. 'O que estás a fazer? Porque é que lhe acertas?', perguntei. O Ruud levantou-se e os outros jogadores tiveram de intervir. No final, nada aconteceu. Era a minha forma de estar nos treinos. Pensei que [Ronaldo] era um miúdo, que ele não precisava de fazer aquilo. Ruud era um jogador brutal, um animal, o melhor rematador com que joguei", acrescentou Rio Ferdinand, atualmente a desempenhar as funções de comentador televisivo.

Ronaldo, recorde-se, chegou ao United em 2003, proveniente do Sporting, com apenas 18 anos.