"Ronaldo devia ter saído com o estádio cheio a aplaudir, mas a entrevista que deu foi vergonhosa"

Antigo jogador do Manchester United diz que CR7 merecia um estádio a aplaudi-lo. Refere, ainda assim, que as declarações não foram nada felizes

Antonio Valencia, jogador que entrou no Manchester United pouco depois de Ronaldo sair, em 2009, e que saiu três anos antes de CR voltar, comentou a saída do craque português de Old Trafford, lamentando a entrevista que a lenda deu ao apresentador Piers Morgan.

"É uma pena que Cristiano Ronaldo tenha deixado o Manchester United desta forma. Um jogador como ele devia ter saído com um estádio cheio a aplaudi-lo. Os adeptos adoravam-no. Mas a entrevista que ele deu foi vergonhosa. Terá as suas razões para dizer o que disse, mas eu senti-me muito mal com a forma como saiu. Dói. Espero que tudo corra bem para ele no seu novo clube. Desejo-lhes as maiores felicidades", atirou o antigo internacional equatoriano, num artigo de opinião que assinou no portal britânico The Athletic.