Vai defrontar equipa de Ronaldo e garante: "A estratégia é muito simples..."

Único treinador brasileiro na Arábia Saudita dá a "receita" para enfrentar o craque português.

Péricles Chamusca é o único treinador brasileiro na Arábia Saudita, ao comando do Al Tawoon, e prepara-se para defrontar esta sexta-feira o Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Em conferência de Imprensa de antevisão à partida, o técnico garante que "a estratégia é muito simples", mas destaca todo o "potencial" e "inteligência" do craque português.

"A estratégia é muito simples: não dar espaço para que ele tenha liberdade de ações. E também ter o máximo de atenção em situações de cruzamento, porque ele é um jogador com um potencial muito forte de finalização, não só em situações de cruzamento, mas dentro da área, de todas as formas", começou por dizer, antes de abordar então a inteligência do experiente avançado para fugir à marcação.

"Esse é o maior desafio, é difícil, porque ele é um jogador também muito inteligente para sair da marcação. Mas esse sem dúvida é o nosso desafio dentro do jogo, na nossa organização defensiva", concluiu.