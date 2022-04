Uma faceta em declínio: Ronaldo voltou a festejar golo de livre direto quase dois anos depois

Eficácia do internacional português na conversão de livres diretos tem vindo a baixar drasticamente.

Cristiano Ronaldo voltou, frente ao Norwich [triunfo do Manchester United por 3-2, com um hat-trick do internacional português], a marcar de livre direto, quase dois anos depois. A faceta que na primeira passagem do jogador por Old Trafford deu inúmeras alegrias aos adeptos, tem estado em claro declínio nos últimos anos, pelo que aquele que foi o seu 58.º golo de livre direto da carreira [o 12.º na Premier League - tem apenas James Ward-Prowse e David Beckham à sua frente] demorou a chegar. O último havia sido a 4 de julho de 2020, ao serviço da Juventus, frente ao Torino.

A eficácia tem descido drasticamente nos últimos anos. Nos últimos anos da primeira passagem no Manchester United e nos primeiros no Real Madrid, Ronaldo chegou a ter uma média de cinco ou seis golos de livre direto por temporada. O declínio começou a vislumbrar-se em 2014/15, mas foi a partir de 2017/18 que ficou bem patente. Desde aí, somou apenas três golos na conversão de livre: um pelo Real Madrid, um pela Juventus e um com o Manchester United.

Considerando as cinco últimas temporadas, Ronaldo tem uma percentagem de sucesso de apenas ​​​​​​​2,74 por cento - dois golos em 73 tentativas. É o 33.º jogador da lista. James Ward-Prowse, do Southampton, é o primeiro, com 16,22 por cento - 12 golos em 74 tentativas.