"Uma equipa que tem Cristiano Ronaldo jamais o deveria deixar sair"

Luís Castro diz que o Real Madrid continua com inúmeras opções de ataque, mas que a saída de Cristiano Ronaldo não se pode colmatar de nenhuma forma.

O Shakhtar Donetsk é o primeiro adversário do Real Madrid na Liga dos Campeões e Luís Castro fez já a antevisão ao encontro. Em conversa com a MARCA, o treinador português diz que os merengues têm jogadores muito fortes no ataque, além de outros, como Sérgio Ramos, que marcam muitos golos, mas que nenhum deles consegue colmatar a vaga deixada por Cristiano Ronaldo.

"Se falta golo ao Real Madrid? Quando falamos do Real Madrid há Benzema, Modric, Vinícius, Sérgio Ramos. Mas quando tens o Cristiano na tua equipa jamais o deverias deixar sair. Jamais!. Falamos do melhor, do futebolista mais eficaz do mundo, uma máquina de trabalho e sacrifício", considera Luís Castro.

O treinador dos ucranianos considera que o avançado da Juventus é criticado em demasia e que as pessoas vão valorizar mais o jogador quando se aperceberem do trabalho que CR7 teve para chegar onde chegou.

"Para mim, é o melhor do mundo. Tem uma história exemplar. Ficou sozinho em Lisboa, aos 11 anos, para ser futebolista, deixou a sua casa... é um edifício que se construiu sozinho, com uma determinação única. Acho que é um exemplo para todas as crianças. E as pessoas criticam-no demasiado. Que faz isto, que gasta muito dinheiro nisto ou naquilo... e ele responde em campo todos os dias, sendo consciente de onde vem. No dia em que fizerem um filme sobre a vida dele e as pessoas virem realmente de onde ele vem, como se tornou futebolista, vão valorizá-lo muito mais", elogiou o ex-V. Guimarães.