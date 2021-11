Um jogo com o FC Porto deixou Ronaldo muito irritado: "Não jogámos nada, nada"

Documentário sobre a época de 2020/21 da Juventus revela momentos dos bastidores.

Foi a 9 de março de 2021 que o FC Porto eliminou a Juventus nos oitavos de final da Liga dos Campeões, após a derrota por 3-2 (no prolongamento) na segunda mão (os "dragões" haviam ganho por 2-1 no Dragão no primeiro jogo).

Ao intervalo desse jogo, o emblema azul e branco vencia por 1-0, o que motivou a fúria de Cristiano Ronaldo no balneário, levando-o a uma discussão com Juan Cuadrado, como dá conta o documentário "All or Nothing", sobre a época 2020/21 da "Vecchia Signora".

Ora veja a conversa entre os dois jogadores:

Cristiano Ronaldo: "Temos de tentar mais. Que merda! Não jogámos nada. Nada."

Cuadrado: "Acalma-te..."

Ronaldo: "Merda! Não jogámos uma merda!"

(...)

Ronaldo: "Eu também, eu também."

Cuadrado: "Tens de ser um exemplo para toda a gente."

Ronaldo: "Estou a incluir-me. Mas não jogámos nada, temos de dizer a verdade. Isto é um jogo de Champions. Temos de ter personalidade."



Foi aqui que entrou o treinador Andrea Pirlo: "Já chega, vamos lá. Já chega, Cri. Já chega, Juan."

Na segunda parte, a Juventus deu a volta ao marcador, levando o 2-1 no marcador ao prolongamento. Aí, o FC Porto acabaria por apurar-se para os quartos de final.