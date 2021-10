Um episódio entre Ronaldo e Solskjaer que não passou ao lado da imprensa inglesa

Craque português dirigiu-se para o balneário mal terminou o jogo de Leicester. Treinador pediu que agradecesse o apoio dos adeptos.

O Manchester United já leva três jogos sem vencer na Premier League - duas derrotas e um empate - e o desaire (-2) em casa do Leicester fez aumentar de tom as críticas à equipa e, sobretudo, ao treinador Solskjaer.

Ronaldo ficou em branco, tal como tinha acontecido nos dois anterior encontros do campeonato, e um pormenor não passou ao lado da imprensa inglesa. Segundo conta o "Daily Express", o craque português dirigiu-se para o balneário logo após ao apito final em Leicester, tendo Solskjaer dirigindo-se a Ronaldo para que agradecesse o apoio dos adeptos, frustrados com o resultado, no King Power Stadium.

Quanto ao jogo, Greenwood abriu o ativo ao minuto 19, com Tielemans a empatar aos 32'. Na segunda parte, a equipa da casa voltou para a frente do marcador com Söyüncü, aos 78'. O empate dos red devils chegou aos 82', com Rashford. Porém, logo no minuto seguinte, Vardy voltou a colocar o Leicester em vantagem. A vitória foi confirmada com Daka, aos 90+1'.

Ao longo do jogo, apesar da entrega, Cristiano Ronaldo teve uma atuação tímida, com poucas oportunidades de golo. O mesmo pode-se dizer de Bruno Fernandes.

Sem vencer há três jogos, o Manchester United soma 14 pontos, quatro atrás do líder Liverpool. O Leicester chega aos 11 pontos, em 11.º.