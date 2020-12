Um aspeto curioso nos penáltis de Ronaldo: "Nunca faz isso..."

O antigo guardião do Chievo foi o primeiro a defender uma grande penalidade apontada pelo português em Itália

Stefano Sorrentino destacou-se por ser o primeiro guarda-redes a defender uma grande penalidade de Cristiano Ronaldo em Itália.

O antigo guardião do Chievo explicou que o português não dá margem para que se perceba o lado para onde vai marcar, uma vez que nunca olha nos olhos do guarda-redes no momento de marcar a grande penalidade.

"Não disse nada a Cristiano Ronaldo na hora de marcar a grande penalidade. Tentei olhar-lhe nos olhos, mas não olhou para mim. Nunca faz isso. Gosto de olhar nos olhos de quem vai marcar para tentar perceber para onde vão atirar. Apontar penáltis também é algo psicológico. Se estão irritados, podem mudar a forma como marcam e fazer algo que seja favorável para nós", afirmou o agora guardião do FC Cervo dos escalões inferiores, em declarações ao site Football Italia.

Para além disso, Sorrentino revelou que estudava sempre os marcadores de penáltis antes dos jogos.

"Sim, a toda a hora. É um trabalho intenso. Estudava durante a semana, via vídeos dos jogos antes das partidas. Vemos muitas coisas: como se movem, como marcam, quantos passos dão, o resultado do jogo e muitas coisas. No final, decido a estratégia", afirmou ainda.

Nesse sentido já estava preparado para o que Cristiano Ronaldo poderia fazer.

"Na manhã antes do jogo disse ao meu melhor amigo que Ronaldo ia rematar para a esquerda, isto se fosse marcada uma grande penalidade. Ele estava no estádio nesse dia, gravou a minha defesa e também quando disse que ia escolher o lado esquerdo", finalizou.