UEFA procura o melhor golo de sempre na Champions League e Ronaldo está entre os candidatos

A votação começou esta segunda-feira

O inesquecível golo de pontapé de bicicleta de Cristiano Ronaldo, em 2017/18, no Juventus-Real Madrid, figura entre os seis nomeados a melhor golo de sempre na Liga dos Campeões.

A votação teve início esta segunda-feira nas redes sociais e site da UEFA e além do lance de Ronaldo, na primeira mão dos quartos de final, há outros cinco golos a concurso. A saber: George Weah no Bayern-Milan em 1994/95, o golo de pontapé de moinho de Zidane, na final de 2002 entre Real Madrid e Bayer Leverkusen, o golo de meio campo de Stankovic no Schalke-Inter, em 2010/11, o pontapé de bicicleta de Bale na final da Liga dos Campeões de 2018 e, finalmente, o golo de Messi, ao serviço do Barcelona, frente ao Real Madrid nas meias finais da Champions de 2010/11.