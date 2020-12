Tuttosport: júri "tirou" um prémio a Ronaldo para dar a Lewandowski

Ronaldo foi o mais votado do público para jogador do ano, escreve o jornal italiano.

Cristiano Ronaldo venceu o prémio de melhor futebolista do século nos Globe Soccer Awards, que este domingo teve lugar no Dubai, mas para além desta distinção terá sido também o que mais votos recebeu do público para melhor jogador do ano, segundo conta o "Tuttosport".

O jornal italiano, no entanto, garante que o painel do júri contactou o jogador português no sentido de lhe comunicar que, em vez de lhe atribuir o prémio a ele, o iriam fazer a Lewandowski, o polaco que também ganhou recentemente o prémio "The Best", por parte da FIFA.

Cristiano Ronaldo terá dado o sim a esta vontade do júri, vencendo "apenas" o prémio de jogador do século e deixando assim o avançado do Bayern festejar mais esta conquista.

Luís Figo, Fabio Capello ou Marcelo Lippi eram alguns dos integrantes do júri.