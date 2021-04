Tuttosport elogia Ronaldo, junta-o a outro craque da Juve e atira: "Iluminam o futuro"

Astro português abriu caminho ao triunfo da Juventus sobre o Nápoles (2-1), na quarta-feira.

Cristiano Ronaldo voltou aos golos pela Juventus na quarta-feira, ao marcar o primeiro da vitória (2-1) sobre o Nápoles e, na sequência do encontro, recolheu elogios do jornal italiano Tuttosport.

"O falhanço ao segundo minuto de jogo parecia ser um mau presságio, mas não há maus presságios com Cristiano Ronaldo, um campeão no corpo e, antes, na mentalidade. Foi um erro, nada mais e, minutos depois, apagou-o com a resposta perfeita ao cruzamento rasteiro de Chiesa", escreve a publicação, que dá grande destaque à parceria formada pelos dois jogadores.

Aliás, o Tuttosport assinala mesmo que o CR7 e o internacional italiano "iluminam o futuro da Juve", numa época que não tem correspondido às expectativas criadas em redor do clube de Turim.

A relação de amizade entre Ronaldo e Chiesa começa também a sobressair dentro de campo: depois do golo do astro luso contra os napolitanos, festejou com o "siii" habitual, acompanhado pelo extremo de 23 anos, que tratou de replicar a celebração na perfeição.