Xavi foi questionado sobre Lewandowski e a conversa meteu Ronaldo

Declarações de Xavi este sábado. Técnico não vê a idade como obstáculo para contratar o polaco, ou qualquer outro jogador.

Com mais um ano de contrato com o Bayern de Munique, Lewandowski tem sido tema quente de mercado. O avançado polaco ainda brilha a a grande altura a caminho dos 34 anos e continua a ser associado ao Barcelona. Xavi, treinador dos catalães, falou sobre um dos grandes goleadores do futebol europeu e mostrou-se pouco preocupado com a idade, apontando mesmo o exemplo de Ronaldo.

"Contratámos o Dani Alves com 38 anos. Não é uma questão de idade, o que importa é o rendimento. Os futebolistas cuidam-se e a cada ano são mais profissionais. Cada futebolista é um mundo. Ibrahimovic, Modric, Dani Alves... Todos têm um rendimento muito alto em clubes importantes. O Cristiano e o Messi também. A idade não é uma prioridade. O que importante é se melhoramos", afirmou Xavi, na antevisão ao jogo com o Getafe.

Morata, da Juventus, também foi abordado na conversa com os jornalistas. "Falar de jogadores que não são nossos é algo que não me interessa. A situação é a que temos", respondeu.