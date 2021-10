Townsend: "Dei meia hora a Ronaldo para me fazer passar por parvo"

Townsend marcou em Old Trafford, festejou como Cristiano Ronaldo e, no fim, pediu a camisola ao português. Tudo acabou da melhor forma para o jogador do Everton.

Andros Townsend, avançado que marcou o golo do empate do Everton frente ao Manchester United, em Old Trafford, falou, esta segunda-feira, sobre o festejo à CR7 que protagonizou no momento do tento. O jogador dos toffees diz ter sido desafiado pelos companheiros de equipa a comemorar daquela forma e revela que correu um grande risco de fazer má figura...

"Estávamos a falar sobre esse assunto no autocarro, no dia anterior ao jogo, e o pessoal da equipa perguntou se eu era capaz de festejar como o Cristiano Ronaldo, caso marcasse. Eu disse que sim e eles disseram-me apenas para ter a certeza de que, se festejasse dessa forma, o faria numa altura em que o jogo estivesse perto do fim, de forma a que o Ronaldo não tivesse tempo de marcar a seguir. Pois bem, olhei para o relógio e só estavam passados 65 minutos de jogo. Dei meia hora aquele enorme jogador para marcar o golo da vitória e fazer-me passar por parvo. Sempre que a bola ia à área, eu pensava: 'Vai marcar'. Felizmente, não aconteceu", referiu em declarações à rádio talkSport.

Townsend falou ainda sobre ter pedido a camisola ao avançado português. "Não ia sair de Old Trafford sem a camisola do Ronaldo. Após o apito final, corri na direção dele, mas ele estava a murmurar qualquer coisa em português. Pedi três ou quatro vezes e ele lá acabou por me dar a camisola, já no balneário", contou.