Tom Brady não ficou indiferente às palavras de Ronaldo e respondeu em português

Ambos estiveram à conversa depois do encontro entre Manchester United e Tottenham.

Cristiano Ronaldo esteve à conversa com Tom Brady, lenda da NFL (futebol americano) no relvado de Old Trafford após os três golos marcados ao Tottenham, e neste domingo comentou o momento especial vivido após um jogo em que brilhou a grande altura.

"É sempre um prazer e um privilégio partilhar pensamentos e ideias com outro GOAT [greatest of all time - melhor de sempre]", escreveu o português, na sua conta de Instagram. A mensagem do craque português teve resposta por parte de Brady, que até se aventurou, com sucesso na língua portuguesa.

"O prazer foi todo nosso! Três golos, uma vitória, e imensa simpatia para com os meus dois filhos [esta parte em inglês]. Muito obrigado meu amigo [em português]", escreveu o norte-americano.