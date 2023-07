"Todos os anos tenho algo a provar, ainda vou fazer coisas muito interessantes"

Declarações de Cristiano Ronaldo após o Al Nassr-Celta de Vigo, no Troféu do Algarve

Sobre a goleada sofrida contra o Celta: "A nossa primeira parte foi muito boa, dominámos o Celta, mas depois... são jogos de pré-época, acho que o árbitro exagerou, estragou completamente o jogo, aquela expulsão matou o jogo e assim é difícil. Sofres o primeiro golo e a equipa vai-se abaixo. Na minha visão, jogamos melhor que o Celta na primeira parte. É normal, na pré-época a equipa está cansada. Mas tem corrido bem, a malta está contente."

Aos 38 anos ainda tem algo a provar? "Tenho sempre a provar, quando não temos é sinal que estamos mortos. Todos os anos tenho algo a provar, que posso dar um exemplo de longevidade, com 38 anos e meio sinto que ainda vou fazer coisas muito interessantes: golos, assistências, bons jogos de preparação, boas fase de qualificação e Europeu e continuar a dinâmica. Ainda me sinto titular e vou continuar a desfrutar do futebol."

O que falta ao Al Nassr: "A imagem que fica É a da primeira parte. Como disse, acho que o árbitro estragou o jogo ao expulsar o nosso jogador. Se é uma entrada violenta entendo, mas naquele lance não devia cobrar daquela maneira, eu sei que é a regra, mas exagerou um pouco e quebrou o ritmo do jogo. Mas o que fica é a primeira parte, onde demonstramos a nossa ideia de jogo e estivemos melhor do que o Celta."