"Tínhamos um acordo com Cristiano Ronaldo e ele até já tinha a camisola"

Arsène Wenger voltou a abordar a hipótese que o Arsenal teve de contratar o português.

Cristiano Ronaldo deixou o Sporting e rumou ao Manchester United erm 2003/04, mas o destino, numa história já muito badalada, podia muito bem ter sido outro clube inglês. Arsène Wenger, à data treinador dos gunners, voltou a abordar a história do "falhanço" da contratação do craque português.

"Não há um, são cinquenta jogadores que me arrependo de não ter contratado. Penso que o que esteve mais perto foi Cristiano Ronaldo quando foi para o Manchester United", lembrou o francês.

"Tínhamos acordo com o Sporting, e o Manchester United escolheu Carlos Queiroz como adjunto e rapidamente conseguiram levar o Ronaldo. Mas tínhamos um acordo e ele até já tinha a camisola do Arsenal, aliás cheguei a almoçar com ele e com a mãe no centro de treinos. Este é um exemplo, mas já mais", acrescentou em entrevista ao The Guardian.