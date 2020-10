"Tinha um rapaz ao meu lado que marcava o triplo dos golos, tive que me adaptar"

Karim Benzema recorda a parceria com Cristiano Ronaldo no ataque do Real Madrid e admite: agora sente-se mais protagonista.

Foi em 2018 que terminou a parceria entre Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, que tantos golos (e títulos) rendeu ao Real Madrid durante épocas a fio.

Desde então, o avançado francês viu-se "obrigado" a assumir as despesas goleadoras do clube "merengue" e, em entrevista ao programa "Universo Valdano", de Jorge Valdano, admitiu que se sente mais protagonista sem o astro português ao lado.

"Ronaldo falava muito comigo, porque sabia francês. Dizia para eu estar a vontade, que lhe dissesse se precisasse de alguma coisa. Mas custava abrir-me. Eu não estava bem, nem dentro, nem fora do campo. Trabalhei e sacrifiquei-me. Criticavam-me, mas eu estava focado no futebol. Com o passar dos anos, tive de mudar o meu estilo de jogo, porque estava lá o Cristiano para marcar golos", referiu Benzema, prosseguindo:

"No Lyon eu marcava golos e agora já toco mais na bola outra vez. Antes, claro, tinha um rapaz ao meu lado que marcava o triplo dos golos que eu fazia. Tive que me adaptar", rematou o internacional gaulês, de 32 anos, que cumpre a 12.ª temporada no Real.