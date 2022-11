The Sun: Manchester United decidido a "rasgar" o contrato de Ronaldo

Clube inglês deverá terminar o contrato de Cristiano Ronaldo - que era válido até ao final da temporada. Ten Hag também estuda "medidas legais" para agir contra o jogador.

O Manchester United está preparado para "rasgar" o contrato de Cristiano Ronaldo, escreve, esta terça-feira, o jornal inglês The Sun, o mesmo a quem o internacional português deu uma entrevista bombástica que motivou esta decisão por parte dos red devils.

CR7 criticou o clube, os donos, o treinador... e a resposta deverá chegar em breve. O avançado não continuará em Old Trafford.

Também Ten Hag, adianta o tabloide, estará a explorar "as medidas legais" para agir contra o jogador.

O Manchester United acredita que Ronaldo está a "minar" o progresso que tem sido feito sob o comando do técnico neerlandês e vários companheiros de equipa estão também frustrados com as declarações do madeirense, lê-se ainda no The Sun.