"The Sun" e "Marca" consideram que "roubaram um hat-trick" a Ronaldo

Jornais desportivos dizem que o craque da seleção portuguesa marcou três golos frente ao Liechtenstein

Cristiano Ronaldo apontou um bis na goleada (4-0) de Portugal ao Liechtenstein, em jogo de qualificação para o Euro'2024 disputado na quinta-feira. No entanto, há quem considere que o jogador do Al Nassr não marcou dois, mas sim três golos.

Segundo os jornais "The Sun" e "Marca", "roubaram um hat-trick" ao craque português, uma vez que este foi o último a tocar na bola antes da defesa incompleta do guarda-redes do Liechtenstein.

Recorde-se que o golo foi atribuído a João Cancelo, que rematou de fora da área, tendo a bola ainda tocado num defesa adversário e em Cristiano Ronaldo.

