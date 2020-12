"The Best? Estou surpreendido com Ronaldo e Messi. O futebol é um negócio"

Dimitar Berbatov, antigo avançado búlgaro, questiona a presença de CR/ e Messi no lote de finalistas.

Cristiano Ronaldo e Messi acompanham Lewandowski no trio de finalistas ao prémio The Best, numa decisão que não é consensual e merece, reparos, por exemplo, de Dimitar Berbatov. O antigo avançado da Bulgária, que passou pelo Manchester United, tem dúvidas sobre os méritos de CR7 e do argentino no que toca à presença no lote final.

"Estou surprendido por Cristiano Ronaldo e Messi estarem entre os finalistas. Não percebo por que deveriam ocupar esses lugares. Mas, infelizmente, o futebol é um negócio e nos bastidores há um trabalho dos agentes, da imprensa... Há muito mais para lá das câmaras e do que vemos. O The Best 2020 deveria ser para Lewandowski e se não o entregarem a ele será uma grande injustiça", atirou Berbatov, embaixador da Betfair.

Se defende que os dois craques não deviam ter lugar nos finalistas, Berbatov, por outro lado, não consegue indicar que deveriam substituir a dupla. "Não tenho muito claro sobre quem devem ser os acompanhantes de Lewandowski. Sabes, acontece o normal, todos discutem sobre que são os melhores jogadores, se este deve estar ou ão... Este ano não importa, porque Lewandowski tem de vencer", respondeu.

Os elogios a Lewandowski prosseguem: "É um dos melhores avançados do futebol moderno. Sim, há outros grandes avançados como Kane, Messi, Cristiano ou Agüero, que fazem muitos golos há muitos anos e estão entre os melhores. Mas a maneira como Lewandowski se movimenta em campo... Para mim está no top-3 dos avançados do momento, é magnífico".

Os prémios The Best serão atribuídos no dia 17 de dezembro, numa cerimónia virtual que será emitida a partir de Zurique, na sede da FIFA. De recordar que, em 2019, o prémio para melhor jogador foi entregue a Messi, que, por sua vez, sucedeu a Luka Modric, médio croata do Real Madrid.