"Terramoto Ronaldo" afeta Haaland e Mbappé, escrevem em Espanha

Possibilidade do CR7 voltar ao Real Madrid domina atualidade desportiva em Espanha.

Os rumores começaram a surgir na quinta-feira a, na sexta, a imprensa espanhola foi tomada de assalto pelo alegado início de contactos entre o Real Madrid e Cristiano Ronaldo, com vista a um possível regresso do astro ao clube "merengue".

O diário As fala mesmo num "terramoto Ronaldo", que está a gerar impacto no mundo do futebol e que pode provocar mudanças de planos relacionados com outros dois grandes nomes da atualidade: Kylian Mbappé e Erling Haaland.

Escreve a publicação do país vizinho que, caso Cristiano acabe mesmo por regressar ao Santiago Bernabéu, o Real Madrid pode colocar travão na intenção imediata de avançar por uma das duas jovens estrelas.

No caso de Mbappé, e com o CR7 nas contas, o Real poderia dar-se ao luxo de esperar até 2022, ano em que o contrato do francês com o PSG termina; já em relação a Haaland, há um alegado acordo para que o Dortmund escute ofertas pelo ponta de lança norueguês nesse mesmo ano. Duas soluções mais agradáveis do ponto de vista financeiro, uma vez que, em 2021, atacar a contratação de qualquer um dos jogadores em questão pode representar um investimento estratosférico.

Uma espécie de "dominó" com várias peças que pode ter Ronaldo como ponto de partida.