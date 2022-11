Gabriel Agbonlahor, antigo adversário de Cristiano Ronaldo na Premier League e agora comentador, criticou as declarações do português, lembrando a inocência de todos os funcionários do Manchester United em todo o processo

As críticas de Cristiano Ronaldo ao Manchester United não foram bem aceites por Gabriel Agbonlahor, antigo adversário do português na Premier League e agora comentador. Para o ex-jogador do Aston Villa, as palavras não devem ter sido muito bem recebidas dentro do clube.

"E o coitado do chef que está ali há vários anos? A massa ali não era orgânica? Os vegetais não estavam cozidos? Estas pessoas trabalham no clube há anos e pensam: "Que é que eu fiz?'. A piscina do Manchester United não estava suficientemente quente ou não era comprida? Tenho a certeza de que o salário mensal do Ronaldo dava para construir uma piscina nova, ele que o faça", referiu, em declarações à rádio britânica talkSPORT.

Leia também Seleção O momento entre Ronaldo e Cancelo que está a dar que falar nas redes sociais Cristiano Ronaldo dirigiu-se a João Cancelo durante o treino da Seleção Nacional desta terça-feira, e a reação do jogador do Manchester City está a dar muito que falar. Ora veja o momento, no vídeo abaixo:

Cristiano Ronaldo acusou o Manchester United de "falta de progresso" e deu exemplos, em conversa com Piers Morgan.