"Tenho a certeza que no Real Madrid continuam a sentir a falta de Ronaldo"

Opinião de Berbatov, que foi colega do craque português no Manchester United

O antigo jogador Dimitar Berbatov pronunciou-se sobre o atual momento do Real Madrid para aconselhar os merengues a vender Eden Hazard no verão e defendendo que no clube da capital continua a sentir-se a falta de Cristiano Ronaldo, que esta sexta-feira celebra o 36.º aniversário e contabiliza 763 golos.

"Tenho a certeza que continuam a sentir a sua falta. Cristiano Ronaldo cumpre 36 anos, idade em que muitos se aposentam, mas continua com uma condição física brutal e tem tudo o que é preciso para manter a Juve onde está. A sua concentração e motivação não deixam dúvidas", afirmou o búlgaro, que dividiu o balneário com o craque português no Manchester United.

Porém, Berbatov escusou-se a dizer se esta fase da carreira torna CR7 melhor do que Messi. "Não vou entrar em discussões aborrecidas. Prefiro desfrutar deles e da sua magia", disse, lamentando que ainda não tenha surgido nenhuma promessa que possa estar ao nível de ambos.

"Adorava que alguns jovens aceitassem o desafio e abrissem portas para assumir o trono, com o trono de Ronaldo e Messi. Mas, por agora, não há ninguém", constatou o embaixador da Betfair.