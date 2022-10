Ten Hag volta a ser questionado sobre Ronaldo: "Já dei explicações suficientes"

Treinador do Manchester United acredita que Cristiano Ronaldo "pode ser ainda mais importante" para a equipa.

Erik ten Hag, em entrevista concedida à "Sky Sports" na sexta-feira, mas que apenas este domingo foi divulgada, voltou a ser questionado sobre a situação de Cristiano Ronaldo, que na quinta-feira regressou à equipa principal dos "red devils", tendo sido suplente utilizado no triunfo na Liga Europa, no qual fechou as contas do marcador.

"Se pediu desculpas? Já falei suficientemente sobre isso. Dei explicações suficientes. Claro que estamos felizes porque ele está de volta. É um jogador importante do plantel, é o nosso goleador. Ontem [quinta-feira] marcou o golo e estou muito feliz com isso, porque sei o quanto os avançados precisam disso, são inconformados. Os golos aumentam a confiança", começou por dizer.

"Espero que ele se mantenha [assim], porque pode ser ainda mais importante e tenho a certeza de que ele consegue fazer isso", concluiu o treinador do Manchester United.