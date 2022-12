Ten Hag sobre Ronaldo: "Clube não pode aceitar aquela entrevista. Tinha de haver consequências"

O treinador neerlandês garante que tentou enquadrar o internacional português na equipa e nunca colocou qualquer entrave à renovação de contrato do jogador. Agora é "passado", atira.

Cristiano Ronaldo rescindiu contrato com o Manchester United, mas continua a provocar reações, umas mais agressivas do que outras. Agora, foi a vez de Erik Ten Hag, treinador dos red devils, com quem o capitão da Seleção Nacional teve uma relação muito difícil, a contar a sua versão dos acontecimentos. Ten Hag não escondeu a surpresa pela entrevista do jogador português a Piers Morgan, em novembro, onde CR7 o critica de forma clara.

"Ronaldo nunca me disse: "quero sair"", atirou o técnico no estágio que o plantel está a realizar em Espanha, citado pela BBC, referindo que viu a "maior parte da entrevista". "Tenho de o fazer, faz parte do meu trabalho. É uma entrevista que um clube, do qual faço parte, não pode aceitar. Ao dar aquele passo, ele sabia as consequências. Mas até então não me tinha dito nada a esse respeito", assegurou.

Ronaldo pode não ter dito nada naquele momento como argumenta Ten Hag, mas fê-lo noutra altura.

"No verão conversámos uma vez. Ele veio ter comigo e disse-me "dentro de sete dias digo-lhe se quero ou não ficar". Assim foi: uns dias depois veio ter comigo de novo e disse que queria ficar. Depois, nada mais me informou sobre o tema... até que deu a entrevista em novembro", explicou, reafirmando que gostaria que "Ronaldo tivesse ficado no clube".

"Gosto de trabalhar com jogadores de classe mundial. Sei que podem fazer a diferença. Contava com ele. Quis que ficasse, desde o primeiro momento. Até hoje se me perguntassem e fosse possível diria que sim. Fiz todos os possíveis para o enquadrar na equipa porque valorizo a sua qualidade. Queríamos que fizesse parte do nosso projeto e que contribuísse mais para o Man. United, pois é um grande jogador e tem uma grande história. Na época passada, marcou 24 golos. E do que precisa a equipa? Golos... Por aí, podem ver que eu, ao contrário do que já ouvi, também não fui contra a ideia de renovarmos o contrato com ele".

Leia também Mundial 2022 Messi para Weghorst: "Para onde estás a olhar, parvo? Vai embora" Capitão da Argentina estava irritado na entrevista rápida no final da partida e atirou-se a um jogador neerlandês: "Para onde estás a olhar, parvo? Vai embora". Foi após o triunfo da Argentina sobre os Países Baixos nos quartos de final do mundial do Catar. Mais tarde, segundo averiguou o jornal Olé, o jogador em questão alvo da ira de Messi era Weghorst

Ten Hag quer colocar um ponto final na história e acaba mesmo por dizer que o internacional português "já não está no clube, é passado". "Não quero gastar mais as minhas energias com esse tema. É passado. Queremos um novo futuro para o Manchester United e ele não quis fazer parte dele."