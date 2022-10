Ten Hag: "Se Ronaldo pode atingir os números da época passada? Depende dele"

Treinador do Manchester United acredita que Ronaldo pode marcar tantos golos como na época passada - foram 24 - e elogiou a capacidade de estar no sítio certo e de finalizar que o avançado continuar a ter.

Erik ten Hag fez, esta sexta-feira, a antevisão ao jogo de domingo com o West Ham, para a Premier League, e não revelou que vai ou não dar a titularidade a Cristiano Ronaldo, um jogador que pode atingir o número de golos da época passada, acredita o treinador.

O internacional português marcou na vitória por 3-0 sobre o Sheriff, na quinta-feira, e somou a quinta titularidade naquela competição. Ou seja, foi titular em todas as jornadas. No entanto, na Premier League, apenas por duas vezes começou de início.

O treinador do Manchester United desvaloriza a questão: "Não tenho uma equipa para a Europa e outra para o campeonato. Eu olho para o adversário, para o que temos de fazer contra cada adversário. Agora tenho de me focar no West Ham. E depois escolho a equipa que vai ser titular, mas também defino um plano B e C para ganhar o jogo."

De seguida, o neerlandês foi questionado sobre se Ronaldo pode atingir os números da época passada - marcou 24 golos em todas as competições. "Depende dele. Ele cria muitas oportunidades, os colegas também criam para ele. E vemos que ele ainda é capaz de estar nas posições certas e é capaz de finalizar. Portanto, sim, é possível", afiançou Ten Hag.

O Manchester United-West Ham joga-se a partir das 16h15 de domingo.