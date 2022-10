Ten Hag: "Ronaldo fica chateado por não jogar, mas está feliz no Manchester United"

Declarações de Erik ten Hag, treinador do Manchester United, em antevisão ao duelo de quinta-feira (17h45) no terreno do Omonia, relativo à terceira jornada da Liga Europa.

Ronaldo ficou no banco frente ao Manchester City: "Não o coloquei em campo por respeito a ele. Não tem nada a ver com o seu futuro em janeiro. Não o vejo infeliz. Está feliz, está a treinar bem e a desfrutar. Ele não está contente por não ter jogador no domingo, não me interpretem mal. Mas perguntaram-se sobre o treino, e ele está feliz a treinar. É óbvio que quer jogar e fica chateado quando não joga."

Ainda sobre o momento de Ronaldo: "Quando estás no Manchester United e estás satisfeito por ficar no banco, não estás no clube certo. O Cristiano é muito competitivo. Repito: não está feliz por não jogar, mas está a treinar bem, com boa disposição, motivado, dá o seu melhor, que é o que nós esperamos."

A derrota frente ao City: "Vencemos o Arsenal e o Liverpool. No domingo tivemos um mau dia. O City foi melhor, temos de aceitar isso. Não podemos é aceitar a nossa performance péssima."