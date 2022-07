Ten Hag revela cláusula secreta no contrato de Cristiano Ronaldo

Treinador do Manchester United afirmou que existe uma opção para que o contrato do português seja ampliado até 2024.

Erik Ten Hag, treinador do Manchester United, em conferência de Imprensa em Melbourne, voltou a falar sobre a situação de Cristiano Ronaldo, que, acredita, irá manter-se nos "red devils" apesar de todos os rumores quanto ao seu futuro.

"Estou bem informado, também existe uma opção para que o seu contrato seja ampliado até 2024", começou por dizer, sendo depois questionado sobre se o português poderá manter-se no clube depois desta temporada.

"Sim, mas para ser honesto, apesar eu de ter assinado um contrato de três anos, no futebol trata-se também do curto prazo. Temos de ganhar desde o início, por isso não olho muito mais à frente. Tenho uma estratégia, um processo, é preciso tempo, mas no final temos de garantir que temos uma equipa vencedora desde o início", afirmou.

Erik ten Hag garantiu depois não estar preocupado com a forma física de Ronaldo.

"Começar a época sem Cristiano? Penso que sim, mas ele está a treinar. Acho que todos conhecemos Ronaldo, todos sabemos que ele é um profissional de primeiro nível e que estará em forma. Isso é o que menos me preocupa. Jogar regulamente aos 37 anos? Penso que Cristiano é capaz de fazer isso. Demonstrou-o durante a sua carreira. A minha exigência é conhecida. Quero jogar de uma forma determinada, um grande jogador pode contribuir para isso, e no nosso plantel temos Ronaldo, que é um dos melhores", disse.

O treinador, no entanto, não confirmou que o craque estará em Manchester quando a equipa regressar da digressão de pré-época, na próxima semana: "Não vos consigo dizer. Não houve alterações na situação dele."