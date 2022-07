Ten Hag não quis voltar a falar de Cristiano Ronaldo: "Nada mudou"

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Melbourne Victory, Ten Hag voltou a ser questionado sobre Ronaldo, mas não quis dizer muito.

Nos últimos dias, Eirk ten Hag, treinador do Manchester United, referiu que conta com Cristiano Ronaldo para esta temporada, apesar de o avançado português ainda não se ter apresentado ao trabalho. Esta quinta-feira, na antevisão ao jogo particular de amanhã diante do Melbourne Victory, na Austrália, o treinador neerlandês foi novamente questionado acerca de CR7, mas afastou o assunto.

"Já fizemos uma declaração a esse respeito. Nada mudou", disse apenas.