Ten Hag já terá comunicado ao Manchester United que não quer Ronaldo na equipa

A ESPN adianta que o treinador do Manchester United já comunicou aos responsáveis do clube que espera não voltar a ver Cristiano Ronaldo a vestir a camisola dos red devils.

Erik ten Hag comunicou aos dirigentes do Manchester United que Cristiano Ronaldo não deve voltar a jogar pelo clube, refere, esta terça-feira, a cadeira de televisão ESPN. O treinador neerlandês reuniu-se com o proprietário Joel Glazer, com o diretor executivo Richard Arnold e com o diretor para o futebol John Murtough na segunda-feira com vista a discutir a entrevista dada pelo internacional português.

Ten Hag defende que CR7 foi longe demais com as críticas que fez, informa a ESPN. Tanto o técnico como o clube, segundo a imprensa inglesa, estão a avaliar as medidas legais a tomar contra o jogador.

O canal televisivo adianta ainda que Ten Hag acreditava que o avançado poderia ser útil à equipa na segunda metade da época, estando em forma e motivado, mas agora não está disposto a continuar a ter o jogador e espera vê-lo sair no mercado de janeiro.