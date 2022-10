Ten Hag: "Forma física de Cristiano Ronaldo? Ninguém pode falhar a pré-época"

Cristiano Ronaldo voltou aos golos no domingo e, segundo Ten Hag, está mais em forma do que no início da temporada. O português não realizou a pré-época com os red devils, recorde-se.

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, garante que quer "tirar o melhor" de Cristiano Ronaldo e que o avançado português está a ficar "em melhor forma". O neerlandês comentava o momento do capitão, que marcou na vitória (2-1) sobre o Everton, no domingo, e deixou um reparo: "ninguém pode falhar a pré-época".

"Quero apoiá-lo o mais possível. Nós temos certas expectativas relativas ao que esperamos de cada jogador e da posição que ocupam em campo. Tendo em conta isso, eu quero retirar o melhor dele, e isso agora vai sendo cada vez mais possível porque está a ficar em melhor forma, o que me deixa feliz. No início era um caso de falta de forma física, o que prova, mais uma vez, que ninguém pode falhar a pré-época", apontou o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã (20h00) com o Omonia, que conta para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.