Ten Hag e as polémicas de Ronaldo: "É um problema porque é um dos melhores de sempre"

Técnico elogiou o internacional português e destacou a complexidade dos problemas que têm marcado o início de época do Manchester United

Lidar com os problemas de Cristiano Ronaldo não tem sido fácil. Quem o admite é Erik Ten Hag, técnico do Manchester United, que lembrou a qualidade do português e o porquê de ser difícil resolver todas as polémicas que têm marcado o início de época dos red devils.

"Ele é sempre um grande problema porque é um dos melhores de todos os tempos. É ótimo trabalhar com ele. Os jogadores e a equipa estão realmente felizes por tê-lo no balneário", afirmou, em entrevista.