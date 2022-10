Ten Hag e ainda Ronaldo: "Não interessa quem és. Caso contrário é uma confusão"

Declarações do treinador do Manchester United reproduzidas pelo "Football Daily".

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, voltou a falar sobre Cristiano Ronaldo, afastado da equipa principal dos "red devils" para o jogo desde sábado com o Chelsea, em Old Trafford (17h30), por ter abandonado o relvado ainda antes do apito final do encontro diante do Tottenham (vitória por 2-0).

"[Cristiano Ronaldo] É um dos melhores jogadores de sempre. Jogou pelo Manchester United, tem um grande passado aqui e em outros clubes. Ele ainda quer jogar, é ambicioso, quer ganhar troféus importantes, mas é preciso viver sob certos padrões", começou por dizer.

"Jogas numa equipa, tens de viver de acordo com os padrões dela e isso é para toda a gente, não interessa quem és, não interessa a tua reputação. Caso contrário é uma confusão. Tenho de fixar padrões, controlá-los, liderar o processo. Sou responsável pelos resultados", continuou, antes de concluir:

"Temos muitos adeptos que esperam resultados, todos os dias, em todos os jogos. Quando se joga futebol de topo, temos de ser organizados, caso contrário não se tem os resultados que se espera."