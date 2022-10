Ten Hag desvaloriza desagrado de Ronaldo por ser substituído

Declarações de Erik ten Hag, treinador dos red devils, em conferência de imprensa de antevisão ao Manchester United-Tottenham, partida relativa à 12.ª jornada da Premier League e que está marcada para quarta-feira, às 20h15.

Boletim clínico: "Anthony Martial não está disponível e com [Christian] Eriksen temos de esperar. Ele vai ser convocado, mas temos de ver como recupera e depois tomaremos uma decisão amanhã".

Antonio Conte: "É um treinador fabuloso, ganhou títulos na Premier League e em Itália, e dá para ver a sua marca na equipa. Considero isso um grande elogio".

O United recebeu uma sanção da Federação inglesa devido aos protestos a um golo anulado a Cristiano Ronaldo, frente ao Newcastle: "Eu não acho que tenha sido uma reação demasiado forte, mas também estou longe do relvado, não sei exatamente o que aconteceu. Já vi o vídeo, houve um toque do jogador do Newcastle que é bastante claro e eles quiseram mostrar isso ao árbitro. Em primeiro lugar, quero expressar que nós aceitamos sempre as decisões de arbitragem, mas também é normal pedir justificações no calor do momento, foi um incidente curioso. Mas ao final de contas, temos de aceitar a decisão e seguir em frente".

Reação dos jogadores a esse lance é um mau exemplo para os mais novos? "Tem razão [jornalista], temos de ser exemplos para os jogadores amadores e jovens. Temos de saber o nosso papel mas isto também é uma questão de futebol profissional, portanto quando há uma decisão assim e um jogador do Newcastle toca obviamente na bola, os nossos jogadores aproveitaram para perguntar o porquê".

Reação aborrecida de Ronaldo ao ser substituído: "Eu penso que nenhum jogador gosta de ser substituído, especialmente Ronaldo. Enquanto [a reação] for normal, não tenho nenhum problema com isso".