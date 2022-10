Ten Hag alvo de críticas: "A forma como está a tratar Cristiano Ronaldo é vergonhosa"

Piers Morgan não consegue compreender como o técnico neerlandês decidiu não utilizar Cristiano Ronaldo na pesada derrota do Manchester United diante do rival City (6-3).

Piers Morgan, jornalista britânico, lançou duras críticas na direção de Erik ten Hag, chamando-lhe "idiota" por ter decidido não utilizar Cristiano Ronaldo na humilhante derrota do Manchester United na casa do rival City (6-3), em jogo da nona jornada da Premier League.

"Imaginem colocar Cristiano Ronaldo no banco de suplentes no jogo mais importante do Manchester United desta temporada, usar cinco substituições enquanto são martelados e depois dizer que foi por uma questão de respeito. Ten Hag é um idiota arrogante e iludido. A forma como está a tratar Ronaldo é vergonhosa", condenou, por via de uma publicação na conta pessoal de Twitter.

Gary Neville, antigo lateral dos red devils e atual comentador da Sky Sports, não ficou indiferente ao comentário de Morgan, referindo que compreende a decisão do técnico neerlandês, ainda que admita que a forma como Ten Hag a explicou poderá não ter sido a melhor.

"Eu percebo o seu ponto de vista, para ser sincero. Colocá-lo com um 4-0 ou 6-1 no marcador teria sido um insulto. Talvez não se tenha expressado da melhor forma possível, mas gosto da sua honestidade", escreveu, com Morgan a responder: "Vá lá, tu sabes bem que Ronaldo estaria desesperado para entrar no jogo, independentemente do resultado".